Подозреваемый в педофилии дал взятку следователю

Электрик средней школы Уральска подозревается в развращении малолетних.

В Уральске подозреваемый в развращении малолетних пытался дать взятку следователю, передает zakon.kz.

Как сообщается, мужчина перечислил по номеру телефона на счет следователя деньги, но об этом немедленно информировали управление безопасности, пишет портал "Мой ГОРОД".В Уральском городском суде огласили приговор 52-летнему мужчине. Как следует из материалов дела, досудебное расследование в отношении электрика средней школы велось за преступление по статье за развращение малолетних.

Обвиняемый узнал номер телефона следователя, которая вела его дело. Он решил перечислить денежные средства на ее счет в банке, по номеру телефона, для содействия в исходе расследования. Без ведома следователя мужчина перечислил на счет 50 тысяч тенге. Однако женщина отказалась принимать взятку и обратилась в управление собственной безопасности, – говорится в материалах дела.

Мужчина свою вину признал и заявил, что раскаивается.

Приговором суда он был признан виновным в даче взятки должностному лицу. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 562 тысячи тенге, которые он должен выплатить в течение месяца. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, – говорится в документе.

По поводу факта развращения малолетних в пресс-службе департамента полиции сообщили, что уголовное дело направлено в суд. Подозреваемый находится под арестом.

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