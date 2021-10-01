Стало известно, за что задержали замакима Экибастуза

Он подозревается в систематическом получении взяток от подрядных организаций.

В Павлодарской области проводится досудебное расследование в отношении заместителя акима города Экибастуз и должностных лиц городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, передает zakon.kz.

Они подозреваются в систематическом получении взяток от подрядных организаций за подписание актов выполненных работ по договорам государственных закупок и общее покровительство, - сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции.

Читайте также: В Экибастузе задержали заместителя акима Окончательные решения с определением степени виновности подозреваемых лиц по вышеуказанным уголовным делам будут вынесены судом.

Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

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