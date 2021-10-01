В Акмолинской области чествовали пожилых людей

Более 25 тысячам граждан за счет бюджетных средств будет выплачена единовременная материальная поддержка на общую сумму 170 млн тенге.

1 октября в Казахстане, как и во всем мире, отмечается День пожилых людей. Не обходят стороной этот праздник и в Акмолинской области.

По данным Управления внутренней политики, в областном центре состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию людей старшего поколения.

Почетными гостями стали ветераны труда, государственной службы, правоохранительных органов, судебной системы, труженики тыла, представители ветеранских организаций районов области.

К участникам мероприятия со словами поздравления и благодарности обратился аким области Ермек Маржикпаев.

Этот год для всех нас является знаковым – мы отмечаем юбилей Независимости нашей страны, подводя итоги ее развития за 30 лет. За этот период Казахстан добился значительных успехов и стал известен во всем мире. Каждый из вас, находясь сегодня на заслуженном отдыхе, продолжает приносить пользу обществу и участвует в развитии нашей области и страны в целом, - отметил руководитель региона.

В своем выступлении аким области проинформировал об итогах социально-экономического развития региона и о принимаемых мерах по социальной поддержке лиц старшего возраста. Сегодня в области созданы все условия для реабилитации пожилых людей в пяти медико-социальных учреждениях, специальными услугами на дому охвачены более 2 тысяч пожилых граждан. Более 1500 человек охвачены санаторно-курортным лечением.

В рамках мероприятия благодарственными письмами акима области и ценными подарками были награждены более 30 ветеранов труда и общественных деятелей. В их числе председатель Совета ветеранов Акмолинской области Госман Толегул, ветеран сферы здравоохранения Болат Жанадилов, ветеран труда Зура Шуатаева, народная артистка Казахстана Жибек Багисова, ветеран государственной службы Галина Марченкова и другие.

К слову, в области в рамках месячника социальной поддержки пожилых граждан и инвалидов, более 25 тысячам граждан за счет бюджетных средств будет выплачена единовременная материальная поддержка на общую сумму 170 миллионов тенге.

Чествования ветеранов пройдут в течение месяца в учреждениях и предприятиях региона всех форм собственности.

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