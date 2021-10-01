Крыша столярного цеха горела в Алматы 

Пожар ликвидирован.

В Алматы горела крыша столярного цеха, сообщает zakon.kz.

1 октября в 14:50 силы и средства ДЧС города Алматы направлены по повышенному рангу в Ауэзовский район, пр. Райымбека, 348/3. Открытым пламенем горела кровля одноэтажного столярного цеха в покрасочном отделе. Создалась угроза перехода огня на кровлю примыкающего здания, - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

На тушение пожара мобилизовано 11 единиц техники, более 30 человек личного состава.

Пожар был ликвидирован через 16 минут, угроза распространения была снята в 15:12.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!