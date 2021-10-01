Задержаны бывшие руководители подразделений "Правительства для граждан"

За денежное вознаграждение они выдавали гражданам бланки прохождения теоретических экзаменов на знание ПДД.

В чем подозревают бывших руководителей подразделений "Правительство для граждан по Костанайской области" рассказал на брифинге следователь по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции Кайсар Баржаксынов, передает корреспондент zakon.kz.

В Костанайской области задержаны бывшие руководители подразделений НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан по Костанайской области". Они подозреваются в создании и руководстве организованной группой, которая за денежное вознаграждение выдавала гражданам бланки прохождения теоретических экзаменов на знание правил дорожного движения, без фактической их сдачи, – сказал Баржаксынов.

В результате преступных действий организованной группы, добавил он, к вождению допущены водители, не знающие правил дорожного движения, что создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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