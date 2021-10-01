Пограничники присвоили командировочные на 126 млн тенге

Их осудили.

Военным судом Семейского гарнизона за хищение 126,5 млн тенге осуждены к 10, 8 и 4 годам двое военных и бухгалтер. Об этом на брифинге сообщил следователь по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции Кайсар Баржаксынов, передает корреспондент zakon.kz.

27 сентября 2021 года приговором Военного суда Семейского гарнизона за хищение бюджетных средств к лишению свободы сроком на 10 лет осужден начальник финансового отдела воинской части 2033 Пограничной службы, расположенной в Павлодаре, майор Жуанышбаев. Этим же приговором к 8 годам лишения свободы осужден старший помощник начальника финансового отдела старший лейтенант Бигельдинов, а также к 4 годам лишения свободы - бухгалтер финансового отдела Есентаева, - сообщил Кайсар Баржаксынов.

Указанные лица, добавил он, подозревались в хищении в период с 2015 по 2018 год бюджетных средств в общей сумме 126,5 млн тенге путем начисления военнослужащим фиктивных командировочных расходов за проживание. В последующем эти деньги ими присваивались.

Жуанышбаев и Бигельдинов также пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, а также воинских званий. Есентаева лишена права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью, сроком на 8 лет. Приговор не вступил в законную силу, - резюмировал спикер.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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