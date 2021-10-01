Ярослава Шведова обратилась к болельщикам

Спасибо моим болельщикам, верившим и поддерживавшим меня на протяжении всей моей карьеры - Ярослава Шведова.

Самую титулованную теннисистку Казахстана Ярославу Шведову торжественно поздравили с окончанием игровой карьеры, сообщает zakon.kz.

В Федерации тенниса Казахстана (ФТК) уточнили, что о своем решении она объявила три недели назад.

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В Нур-Султане, где сейчас проходит престижнейший теннисный турнир Astana Open WTA 250, сказали "Большое спасибо!" 34-летней легенде нашего спорта. пресс-служба ФТК

Во время церемонии теннисистка не могла сдержать слез.

У меня была продолжительная и очень насыщенная карьера. В первую очередь я хочу поблагодарить моих родителей, которые привели меня в теннис и сделали все возможное, чтобы я добилась успехов, научили меня, натренировали и воспитали меня, как хорошего спортсмена. Также хочу поблагодарить моего любимого мужа, который всегда меня поддерживал, вдохновлял и был всегда моим самым близким, любимым и преданным болельщиком. И, конечно же, особую благодарность я выражаю Федерации тенниса Казахстана (...), и я очень рада и горда, что все свои победы я принесла Казахстану. Спасибо моим болельщикам, верившим и поддерживавшим меня на протяжении всей моей карьеры. Ярослава Шведова

При этом она заявила, что не намерена прощаться с любимым видом спорта и будет работать на благо развития тенниса в нашей стране в роли капитана женской национальной сборной по теннису.

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За свою карьеру Шведова выиграла два турнира "Большого шлема" в парном разряде (Уимблдон, Открытый чемпионат США-2010), победила на 14 турнирах WTA (один из них в одиночном разряде), была финалисткой шести турниров "Большого шлема", занимала третье место мирового рейтинга в парном разряде. Ярослава Шведова - единственная теннисистка в мировой истории, которой удалось оформить "золотой сет" в основной сетке "мэйджора". Это произошло в матче против Сары Эррани на Уимблдоне-2012. Шведова играла за сборную Казахстана 13 лет. Представляла нашу республику на трех Олимпиадах - 2012, 2016, 2020.

"Золотой сет" (или золотая баранка) - термин, обозначающий в теннисе ситуацию, когда игрок выигрывает сет, не проиграв ни одного розыгрыша (очка) в геймах, набрав тем самым 24 очка из 24 возможных.

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