"Манекен-инвалид" привел в ужас жителей Алматинской области

Сломанный манекен заменили на новый.

Сломанный манекен на проезжей части в селе Аймен Алматинской области напугал жителей, сообщает zakon.kz.

Пугающее фото опубликовали в социальных сетях.

Немного жутковатое зрелище каждый день видят жители нашего района, проезжая по главной улице села Аймен. Манекен-инвалид, конечно, выполняет свою функцию, любой автолюбитель при виде такого ужаса невольно сбрасывает скорость. Стоит ли травмировать сознание наших детей, - отмечает автор сообщения.

В полиции области уточнили, что сломанный манекен заменен на новый.

Данный макет был сломан неизвестными при неустановленных обстоятельствах. Сейчас по факту повреждения макета ведутся проверочные мероприятия. Между тем, сломанный макет, расположенный около средней школы п. Аймен, заменен на новый, - заявили в пресс-службе.

Стоит отметить, что всего по Енбекшиказахскому району близ проезжих частей выставлены 86 макетов с изображением детей.

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