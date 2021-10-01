Как нехватку витамина B12 определить по лицу человека

Все эти симптомы можно заметить самому, глядя на себя в зеркало.

Медики Великобритании назвали четыре главных симптома дефицита витамина B12, которые можно заметить по лицу человека, передает zakon.kz.

Недостаток витамина B12 нарушает развитие красных кровяных телец. В результате деформированные клетки, переносящие кислород, больше не могут нормально функционировать. Этот сбой часто проявляется несколькими симптомами, сообщает рrofile.ru.

По данным экспертов из Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), по мере того, как насыщение кислородом тканей организма падает, кожа начинает приобретать бледный оттенок. При этом даже светлокожие люди начинают выглядеть бледнее обычного. На этот симптом стоит обратить внимание.

Когда уровень витамина B12 в организме падает до критически низких отметок, кожа может приобретать желтоватый оттенок. Такими же становятся и белки глаз.

Специалисты добавили, что меняется и состояние языка. При дефиците B12 он опухает, краснеет и становится гладким. Все эти симптомы можно заметить самому, глядя на себя в зеркало.

Есть и другие возможные признаки дефицита B12, которые указали врачи:

сильная усталость (утомляемость);

одышка;

чувство слабости;

головные боли;

учащенное сердцебиение;

тиннитус (шум и звуки в ушах);

потеря аппетита;

парестезия.

Если вовремя не обратить внимание на данные изменения в состоянии организма и своевременно не начать лечение, у человека может развиться:

язвы во рту;

изменение походки;

нарушение зрения;

снижение умственных способностей.

Признаки дефицита вещества могут развиваться очень медленно и затрагивать разные области тела.

Информация носит ознакомительный характер, необходимо проконсультироваться со специалистом/врачом!

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