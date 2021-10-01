Жилье по программе "Нурлы Жер" выдали жителям столицы накануне Дня учителя

В 2018 году построено и введено в эксплуатацию 1800 социальных квартир.

В преддверии Дня учителя жители Нур-Султана отмечают новоселье! Ключи от квартир получили часть горожан, стоявшая в очереди, а также очередная часть граждан из категории социально уязвимых слоев населения. В рамках государственной программы "Нұрлы жер" введен в эксплуатацию многоквартирный жилой комплекс "Отау", сообщает официальный сайт столичного акимата.

Заместитель акима столицы Нурлан Нуркенов обратился к жителям города и вручил ключи от квартир в многоквартирном жилом комплексе "Отау".

Это скорее микрорайон, чем жилой комплекс. На этой территории в следующем году будет построена новая школа. Уже организован новый автобусный маршрут. Будут построены другие социально значимые организации, такие как детский сад, медицинский центр. Проводятся работы по благоустройству. То есть будут созданы все условия для комфортной жизни населения, – сказал заместитель акима столицы Нурлан Нуркенов.

Так, квартиры жилого комплекса "Отау", расположенного в районе Алматы, введены в эксплуатацию через систему "Отбасы банк" в рамках государственной программы "Нұрлы жер". В новом комплексе насчитывается 1 884 квартиры.

Сегодня новоселье отмечает учитель столичной школы №65 Агила Ганикызы.

Я очень мечтала о том, чтобы у меня было свое жилье. Если чего-то очень хочешь, можно добиться всего. И вот сегодня, я получаю свою квартиру, - поделилась радостью молодой учитель.

По поручению главы государства в столице проводится системная работа по увеличению объемов доступного льготного жилья. В этом году в Нур-Султане построят 10 тысяч льготных социальных квартир. Только за последние 3 года количество доступного жилья увеличилось более чем в 5,5 раза.

Например, в 2018 году построено и введено в эксплуатацию 1800 социальных квартир, в 2019 году - 2 900 социальных квартир, в 2020 году - более 7 000 квартир.

Кроме того, программа "Арендное жилье для работающей молодежи", инициированная главой государства, продолжится и в этом году.

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