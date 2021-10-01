Абаев о строительстве АЭС в Казахстане: Это необходимый шаг

Вероятность аварии очень низкая, отметил Абаев.

Первый заместитель руководителя Администрации президента Даурен Абаев поделился мнением насчет строительства атомной электростанции в Казахстане, передает zakon.kz.

В эфире программы "Открытый диалог" Абаева спросили: уверены ли власти Казахстана в том, что смогут обеспечить безопасность на ядерных реакторах с учетом взрывов в Арыси и Байзакском районе?

Сегодня большинство специалистов-энергетиков сходятся во мнении, что АЭС - это необходимый шаг. По-другому нам будет очень сложно обеспечить национальную энергетическую безопасность. У нас почти половина всех работающих на угле ТЭЦ нуждаются в замене и модернизации. Сама по себе эксплуатация угля может стать все более дорогостоящей из-за так называемых выплат за углеродный след. У нас уже есть серьезная проблема энергетического дисбаланса между севером и югом. Поверьте, АЭС - это не роскошь, а жизненная необходимость. Увы, ни солнце, ни ветер пока такого объема дешевой энергии дать не способны. Наступит дефицит энергии - встанет экономика. Сейчас существуют четкие стандарты строительства и обеспечения безопасности реакторов. Вероятность аварии очень низкая, - ответил Даурен Абаев.

Абаев добавил, что вопрос строительства АЭС сейчас обсуждается. Окончательное решение еще не принято.

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