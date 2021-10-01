В некоторых районах Акмолинской области показатели вакцинации достигли 116%

Приложение zakon.kz
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В Акмолинской области удалось превысить 100-процентный показатель вакцинации.
Показатели вакцинации в некоторых районах Акмолинской области достигли 116%. Об этом сообщила заместитель акима региона Айна Мурсалимова, передает корреспондент zakon.kz.
В разрезе области процент вакцинации достиг почти 70. У нас 13 регионов достигли 70% и более. Малые районы - Егендыкольский, Коргалжынский, Жаркаинский достигли более 100%, в этих районах 116%, - сообщила заместитель акима на брифинге в СЦК.
В Бурабайском районе вакцинировали 64,5%, в Атбасарском районе – до 70%.
В целом, по ее словам, население в регионе активно вакцинируется.
Допустим, в Егендыкольском районе количество человек, подлежащих вакцинации 2 896. Но в данном районе живет больше человек. Закончится перепись населения, и будет видна полная картина. Аналогичная ситуация в Коргалжынском и Жаркаинском районах, - добавила она.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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