Казахское радио отмечает 100-летний юбилей

1 октября в Казахстане впервые отмечается День радио.

В Киноконцертном зале "Казмедиа Центра" в Нур-Султане состоялось торжественное собрание, посвященное 100-летнему юбилею Казахского радио. Мероприятие прошло в формате телесъемки с ограниченным количеством людей, а также с соблюдением всех санитарных норм, передает zakon.kz.

В этом году по инициативе главы государства 1 октября, в день начала вещания Казахского радио, был учрежден официальным Днем радио и сегодня отмечается впервые.

В поздравительном письме коллективу Казахского радио Первый Президент Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что богатая история нашего народа транслировалась в прямом эфире, а важные события в жизни страны оперативно доводились до общественности в трудные времена.

Вице-премьер Ералы Тугжанов зачитал собравшимся поздравление Касым-Жомарта Токаева.

Летопись Казахского радио - зеркало 100-летней истории нашего народа. Радио с момента основания служит на благо нашей страны. И сейчас оно вносит весомый вклад в привитие молодежи достоинства и национальных ценностей. Празднование 100- летнего юбилея радиостанции, которое совпадает с 30-летием нашей независимости, занимает особое место. С этого года 1 октября объявлено Днем радио. Это означает, что радио играет особую роль в жизни средств массовой информации. Надеюсь, что и в будущем Казахское радио продолжит вносить свой вклад в укрепление нашего государства, возрождая память народа своими содержательными и информативными программами, - отметил президент.

На собрании присутствовала и министр информации и общественного развития Аида Балаева. В своем поздравлении министр сообщила, что в целях расширения зоны вещания Казахского радио принята Дорожная карта развития государственной сети вещания в приграничных районах на 2022-2025 годы, а по результатам конкурса Казахскому радио выделено 107 РЧС.

В качестве конкретного примера можно привести село Кокжыра Тарбагатайского района ВКО, в котором была запущена новая радиочастота. В ходе мероприятия были проведены прямые трансляции из студий Казахского радио в Нур-Султане и Алматы. Также гостям были представлены видеоматериалы и музыкальные номера. Отрывки из интервью с Б. Момышұлы, Қ. Қайсеновым, М. Әуезовым, А. Жұбановым, которые до сих пор хранятся в "Золотом фонде" Казахского радио.

Встреча состояла из официальной части и разделов - "Стартовый этап", "Эра развития", "Новая веха". В каждом разделе была представлена ​​историческая хронология Казахского радио. На мероприятии выступили группа "Музарт", Н. Үсенбаева, Е. Абдіхалықова, И. Благодарный. В завершение встречи Маржан Арапбаева, Алишер Каримов, Дидар Әбдыкалык, Рухия Байдукенова исполнили Гимн Казахского радио.

В мероприятии также приняли участие руководители центральных государственных органов, ветераны радио и сотрудники Казахского радио, депутаты Сената и Мажилиса Парламента РК, руководители СМИ, общественные деятели.

Казахское радио начало вещание 1 октября 1921 года по инициативе казахского просветителя Ахмета Байтурсынова. Золотой фонд Казахского радио содержит интервью и лекции известных личностей и деятелей. Накануне векового юбилея в течения года все записи были оцифрованы и представлены слушателям. Сегодня Казахское радио - одно из старейших СМИ в стране. Вещание ведется на семи языках. Каждый час выходят выпуски новостей на двух языках.

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