Об этом сообщает пресс-служба премьера.

Габидулла Абдрахимов освобожден от должности вице-министра культуры и спорта РК, передает zakon.kz.

Постановлением Правительства РК Абдрахимов Габидулла Рахматуллаевич освобожден от должности вице-министра культуры и спорта Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу, - говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра.

Габидулла Абдрахимов родился в 1975 г. в Южно-Казахстанской области.

Окончил Казахский государственный аграрный университет, прошел обучение в немецкой высшей школе государственного управления по программе "Болашак", магистр государственного администрирования.

Трудовую деятельность начал в 1996 году стажером-преподавателем в Казахском государственном аграрном университете.

С 1999 по 2008 год занимал различные должности в структуре Агентства РК по делам государственной службы.

В 2008-2015 гг. работал в структурах Канцелярии Премьер-министра РК, Администрации Президента РК, являлся председателем АЗРК РК.

С января 2021 года по настоящее время занимал должность вице-министра культуры и спорта РК.

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