В Алматы отопительный сезон начнется 2 октября

В первую очередь к отоплению подключат социальные объекты.

В Алматы отопительный сезон откроют 2 октября. В акимате объяснили, что сезон начинают заранее из-за холодов, передает zakon.kz.

Акимат Алматы сообщает, что по поручению акима Бакытжана Сагинтаева новый отопительный сезон откроют заранее из-за неблагоприятных метеорологических прогнозов и ежедневного мониторинга погоды в Алматы.

В первую очередь к отоплению подключат здания здравоохранения, образования и иные социальные объекты, исходя из специфики работы этих организаций, требующих условий повышенной комфортности.

Далее к теплу будут подключать многоквартирные жилые дома, а затем иных потребителей тепловой энергии.

Как сообщалось, готовность теплоисточников, газовых сетей, котельных была обеспечена на 100% в конце сентября.

Отопление будет подано на 8257 объектов жилого фонда, 443 объекта образования и 91 - здравоохранения.

Отопительный сезон в мегаполисе обычно начинают 15 октября либо в случае, если среднесуточная температура воздуха в течение трех дней держится на уровне не выше 8 градусов тепла. В 2020 году отопление тоже дали раньше - 28 сентября.

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