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У Путинцевой появился шанс завоевать титул в Нур-Султане

Фото: ktf.kz 1 октября 2021, 19:37

Противостоять казахстанке в финале будет представитель Бельгии Элисон ван Уйтванк.

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в финал международного турнира Astana Open, передает zakon.kz.

1 октября Путинцева в полуфинале одиночного разряда обыграла шестую сеяную этих соревнований, шведскую спортсменку Ребекку Петерсон 6:2, 6:4.

Теперь, чтобы завоевать титул Astana WTA 250, Путинцевой нужно преодолеть барьер в лице другой теннисистки. Противостоять казахстанке в финале будет представитель Бельгии Элисон ван Уйтванк.

Решающий матч состоится 2 октября.

Куандык Шынасилов

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