Дорогостоящие препараты для лечения КВИ обеспечены в полной мере – акимат Акмолинской области

В стабфонде дополнительно предусмотрено 500 млн тенге.

Заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова сообщила о том, что в регион с начала пандемии отгружено 85 наименований лекарственных средств на 915 млн тенге для снабжения стационаров, передает zakon.kz.

В регионе создан неснижаемый двухмесячный запас востребованных лекарственных средств. Кроме этого, создан отдельный резерв препаратов для лечения КВИ на стационарном уровне за счет местного бюджета. Закуплены самые необходимые антибактериальные препараты, антикоагулянты и другие противовирусные препараты. Через поликлиники ведется обеспечение населения лекарствами по пяти наименованиям, жаропонижающих и антикоагулянтов. В стабфонде дополнительно предусмотрено 500 млн тенге, - отметила Мусралимова на брифинге в СЦК.

Далее, как проинформировала спикер, в аптеках имеются все необходимые лекарственные препараты для лечения вирусных заболеваний. Всего по области функционируют 352 аптеки. Налажена работа с крупными поставщиками - ТОО "Аманат", "Гелика", "СтоФарм, "Арша" - по приобретению и транспортировке лекарственных средств для населения.

Заключен меморандум о взаимном сотрудничестве с аптеками и Ассоциацией поддержки и развития фармацевтической деятельности области.

К слову, для мониторинга наличия в розничной сети и остатков на оптовых складах совместно с региональной палатой предпринимателей "Атамекен" создана единая форма учета наиболее востребованных лекарственных препаратов.

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