Растущие цены на газ в Европе ударили по урожайности голландских теплиц

Площадь теплиц составляет 10 тыс. га, что примерно равно размерам Парижа.

Ключевой поставщик свежих овощей и фруктов в Европе вынужден экономить на энергоснабжении, которое сильно зависит от газа, передает zakon.kz.

Площадь теплиц Нидерландов составляет 10 тыс. га, что примерно равно размерам Парижа. В стране выращивают такие овощи, как помидоры, огурцы, сладкий перец, а также цветы - хризантемы, тюльпаны и орхидеи. В 2020 году голландский экспорт продуктов составил 9,2 млрд евро (10,7 млрд долларов), что делает государство вторым по величине экспортером продуктов в Европу и огромным центром торговли цветами, - пишет lenta.ru.

Для обогрева теплиц необходимо до трех миллиардов кубометров природного газа в год, что составляет около 8,2% от общего потребления топлива в стране. Старший аналитик Rabobank Синди ван Рейсвик заявил, что глобальный энергетический кризис и дефицит газа оказывает огромное влияние на сектор: заставляет предприятия уменьшать освещение теплиц, сокращать период выращивания и переносить планы начала производства весной следующего года.

Мы не можем исключить, что потребители будут платить больше за свои овощи, цветы и фрукты, - сообщили в отраслевой ассоциации Glastuinbouw Nederland.

С этим мнением согласен и Марсель ван дер Лугт из цветочной компании Lugt Lisianthus. По его словам, цены вырастут, так как счета за электроэнергию увеличились на 20-25%.

Меры по экономии электричества снижают производство и урожайность, а также несут серьезные экономические последствия для компаний. Энергетический кризис уже ударил по пищевой промышленности, сказавшись на стоимости удобрений. Нехватка фруктов и овощей может ускорить рост цен на продовольствие, в то время как инфляция в Европе уже находится на уровне десятилетнего максимума. Урожай зерновых пострадал из-за плохой погоды, расходы на транспортные услуги выросли из-за локдаунов, а дефицит рабочей силы продолжает мешать восстановлению экономики.

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