Четырех подозреваемых в ограблении задержали в Алматинской области

Приложение zakon.kz
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Подозреваемые находятся на свободе.
Полицейские Алматинской области задержали четырех подозреваемых в ограблении, передает zakon.kz.
21 сентября текущего года около 3:00 в дежурную часть Талгарского РУП обратился 19-летний житель поселка Кендала с заявлением об ограблении. По словам заявителя, на него у кафе напали четверо неизвестных и, избив его, забрали 60 тыс. тенге. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 191 ч. 2 УК РК, - написал начальник ДП региона Серик Кудебаев в Facebook.
Подозреваемым избрана "мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке".
Ведется досудебное расследование.
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