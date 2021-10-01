Глава больницы задержан по подозрению в получении взятки в Карагандинской области

Директор больницы находится в ИВС.

Директор больницы в Бухаржырауском районе Карагандинской области подозревается в получении взяток от врачей, передает zakon.kz.

Врачи "отмечались" деньгами перед начальством за то, что шеф позволял им получать от государства стимулирующие надбавки за лечение пациентов с коронавирусом.

Директор больницы подозревается в получении взяток от своих подчиненных. Взятки давались за стимулирующие надбавки, которые выплачиваются работникам, участвующим в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19, - рассказал порталу "Патриот" следователь по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции Кайсар Баржаксынов.

Директор больницы находится в ИВС.

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