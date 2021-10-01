"Гиперглаз" нашли в окаменелостях возрастом около 390 млн лет

Новое исследование доказывает, что животные, обладающие этим глазом, значительно отличались даже от своих сородичей.

Международная группа исследователей повторно изучила рентгеновские снимки окаменелых останков трилобитов подотряда Phacopina возрастом около 390 млн лет. В результате у этих существ была обнаружена уникальная для животного мира глазная система, которую авторы открытия назвали "гиперглазом", передает zakon.kz со ссылкой на rg.ru.

Краткий отчет можно найти на сайте Кельнского университета.

Трилобиты - это членистоногие, которые населяли мировые океаны, но вымерли около 251 млн лет назад. Трилобиты подотряда Phacopinae вымерли еще раньше, в конце девонского периода - около 360 млн лет назад.

Новое исследование доказывает, что они значительно отличались даже от своих сородичей. Доктор Бриджит Шенеманн и ее коллеги изучили рентгеновские снимки, сделанные радиологом Вильгельмом Штюрмером в 1970-х годах. Штюрмер увлекался палеонтологией, хотя и был любителем. Он предполагал, что обнаруженные им волокна под глазами трилобитов - это нервы или уникальная "светопроводящая" система.

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