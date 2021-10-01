Письма с угрозами пришли в посольства Беларуси в Казахстане и Кыргызстане

На территории посольства взрывных устройств не обнаружено.

Неизвестные отправили схожие письма на электронный почтовый адрес посольства Беларуси в столицах Казахстана и Кыргызстана, передает zakon.kz.

1 октября текущего года на канал 102 поступило сообщение о том, что на электронный почтовый адрес посольства Республики Беларусь в РК неизвестными лицами осуществлена рассылка письма с угрозами о якобы заложенном взрывном устройстве. Силами департамента полиции города Нур-Султан произведена проверка, информация не подтвердилась, - рассказали в пресс-службе столичного ДП.

На территории посольства взрывных устройств не обнаружено. По данному факту начато досудебное расследование, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Департамент полиции Нур-Султана предупреждает, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность.

Ранее в Бишкеке неизвестный заявил о заложенной бомбе в посольстве Беларуси.

На место вызова выезжали следственно-оперативная группа, руководство УВД Ленинского района и ГУВД столицы. Из здания были эвакуированы люди, территорию оцепили. В ходе проверки информация о заложенной бомбе не подтвердилась. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье "Акт терроризма" УК КР, все собранные материалы будут переданы по подследственности, - рассказали 24.kg в УВД Бишкека.

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