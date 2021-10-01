В Черногории задержан российский миллиардер Тельман Исмаилов

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В 2016 году ему заочно предъявили обвинение в убийстве двух предпринимателей и незаконном обороте оружия.
В столице Черногории Подгорице задержан бывший владелец Черкизовского рынка в Москве Тельман Исмаилов, передает zakon.kz.
Российские СМИ ссылаются на местные издания Danas и Vijesti.
В России Исмаилову в 2016 году заочно предъявили обвинение в убийстве двух предпринимателей и незаконном обороте оружия.
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