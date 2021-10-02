Самолет столкнулся с топливозаправщиком в Астрахани

ЧП привело к повреждению съемного элемента законцовки крыла.

Самолет авиакомпании "Победа" столкнулся с топливозаправщиком в аэропорту Астрахани, поврежден элемент крыла, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Наземная служба аэропорта Астрахани из-за проявленной ей халатности при буксировке самолета допустила его столкновение со стоящим топливозаправщиком, это привело к повреждению нижней части симитара (съемный элемент законцовки крыла), - сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Как уточнили спасатели, никто не пострадал, пассажиров уже вывели.

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