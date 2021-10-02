Как быстрее вернуть утраченное обоняние после коронавируса

Врач посоветовала проводить обонятельные тренировки.

Российский врач-оториноларинголог Мариинской больницы Оксана Никитина заявила, что общая терапия при подтвержденном коронавирусе помогает быстро восстановить утраченное обоняние, передает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Эффективным способом вернуть обоняние после коронавируса Никитина назвала ингаляции с минеральной водой. По мнению лора, для этой процедуры следует использовать сульфатно-магниевую воду. Из нее нужно заранее выпустить газ, подогреть ее до 36-37 градусов и залить в ингалятор.

Обильно орошать полость носа. Это подталкивает регенерацию слизистой носа, помогает вернуть утраченное обоняние, - объяснила Никитина.

Кроме того, вместо минеральной воды можно применять изотонический раствор морской воды. Эффективность этой практики до конца неизвестна, однако вредной она не будет.

Также для восстановления чувствительности к запахам Никитина посоветовала проводить обонятельные тренировки с применением таких эфирных масел, как масла розы, эвкалипта, лимона, ментола, розмарина, бергамота и чайного дерева.

К этим процедурам нужно прибегать два раза в день: в течение 15 секунд следует вдыхать и выдыхать соединение, прерываясь на паузы в десять секунд и чередуя четыре аромата. Через три месяца их стоит поменять, заключила специалист.

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