Депутат открыл стрельбу из автомата возле здания МВД в Абхазии

Данные о пострадавших не приводятся.

В Сухуми депутат абхазского парламента Алмасхан Ардзинба открыл огонь из автомата возле здания МВД страны, выкрикивая нецензурные ругательства в адрес милиционеров, передает zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте МВД Абхазии.

Ардзинба произвел 20 выстрелов в воздух, после чего скрылся с места происшествия в неизвестном направлении, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером 1 октября, парламентарий подъехал к контрольно-пропускному пункту МВД на служебной машине. Ардзинба стрелял из автомата Калашникова, на месте происшествия обнаружили 20 гильз.

Позже выяснилось, что оружие депутат приобрел и хранил у себя незаконно. По предварительным данным, никто не пострадал.

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