Лукашенко пригрозил Западу союзом с РФ в случае внешней агрессии

По его словам, в этом случае значительная роль в защите будет отведена России.

По словам Лукашенко, Беларусь в случае внешней агрессии превратится в единую военную базу с Россией, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью CNN. Отрывок беседы с телеканалом приводится на сайте госиздания "СБ.Беларусь сегодня".

Если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России, военную базу для того, чтобы противостоять вашей агрессии. Если вдруг вы на это решитесь, или отдельные соседние государства. Вы это должны четко понимать, — сказал Лукашенко.

При этом Лукашенко отметил, что сейчас на территории Беларуси нет ни одной иностранной военной базы, кроме двух российских гражданского назначения. Они, по словам лидера страны, находятся там еще со времен Советского Союза, на них служит примерно 30-40 человек.

Президент республики подчеркнул, что белорусы и русские — братские народы, движущиеся своим путем. И вопрос о потере независимости Белоруссии или ее вхождении в состав России в повестке дня двусторонних отношений вообще не стоит.

У вас англосаксонское мышление. Мы никогда ни с президентом Путиным, ни на других уровнях не ведем так разговор: вы нам заплатите или мы чего-то обещаем. Мы братские народы, мы народы от одного корня — белорусы и русские. Мы абсолютно, ни внешне, ни внутренне, ничем не отличаемся друг от друга. У нас единая политика, единые цели. И мы к ним движемся одним путем, — сказал он.

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