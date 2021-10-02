Рыбакина взяла реванш у Бенчич за олимпийское поражение

Определились полуфиналисты крупного международного турнира по теннису Chicago Fall Tennis Classic.

В американском Чикаго определились полуфиналисты крупного международного турнира по теннису Chicago Fall Tennis Classic среди женщин, передает zakon.kz.

К общей радости казахстанских болельщиков, в этом списке находится и лидер отечественного женского тенниса – Елена Рыбакина. Первая ракетка Казахстана за выход в полуфинал была сильнее Белинды Бенчич из Швейцарии – 6:4, 3:1 (Отказ).

Напомним, швейцарская теннисистка летом этого года не пустила Елену в финал олимпийских игр в Токио.

2 октября Елена Рыбакина попытается пробиться в финальную часть турнира в Чикаго. Но для этого ей надо осилить другую очень опытную теннисистку из Туниса – Онс Жабер. Куандык Шынасилов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!