ХК "Барыс" проиграл лидеру западной конференции

Казахстанский "Барыс" на выезде уступил московскому "Динамо".

В очередном матче регулярного сезона КХЛ казахстанский "Барыс" на выезде уступил московскому "Динамо" - 1:3, передает zakon.kz.

Москвичи на данный момент являются лидерами на "Западе" и после победы над клубом из Нур-Султана еще более упрочили свое турнирное положение. Хозяева забросили по шайбе в каждом из периодов. Отличились Владислав Ефремов, Станислав Галиев и Михаил Фисенко. "Барыс" смог ответить только в конце игры, от сухого поражения гостей спас Даррен Дитц.

Несмотря на это поражение, казахстанский клуб остается на 8-ой строчке Восточной конференции. Следующая игра у "Барыса" также на выезде - 3 октября с "Локомотивом" из Ярославля. Куандык Шынасилов

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