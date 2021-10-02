Сколько пациентов с КВИ находится в тяжелом состоянии

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 2 октября.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 2 октября, передает zakon.kz.

На 2 октября лечение от КВИ продолжают получать 59 926 человек (51 697 КВИ+ и 8229 КВИ-), из них в стационарах находятся 9899 пациентов, на амбулаторном уровне – 50 027.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 767 пациентов,• в состоянии крайней степени тяжести – 229,• на аппарате ИВЛ – 147.

30 сентября 2021 года зафиксировано 180 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 9 летальных исходов, 290 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 76 040, летальных случаев – 4844, выздоровевших – 62 967.

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