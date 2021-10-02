Британская королева оплачивает адвокатов обвиненному в изнасиловании принцу Эндрю

Исковое заявление поступило в суд Нью-Йорка от американки Верджинии Джуффре, которая утверждает, что принц Эндрю неоднократно насиловал ее, когда ей было всего 17 лет.

Британская королева Елизавета II финансирует защиту своего сына принца Эндрю, против которого американка Вирджиния Джуффре подала в США иск об изнасиловании, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

В статье Telegraph говорится, что королева в частном порядке выделяет миллионы фунтов стерлингов на защитников принца. Так, услуги Эндрю Бреттлера, одного из американских адвокатов принца, обходятся британскому престолу в $2 тыс. в час.

По данным издания, Елизавета вынуждена финансировать принца, потому что он лишился источников дохода.

Обвинения в адрес принца Эндрю раздаются начиная с 2019 года. Сам он их всегда опровергал, но в 2019 году отошел от выполнения обязанностей члена королевской семьи после одного неудачного интервью на телевидении.

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