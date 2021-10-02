В ВКО мужчина задолжал своему ребенку 3,5 млн тенге алиментов

Алименты не выплачивались более семи лет.

45-летний житель Усть-Каменогорска более семи лет не выплачивал алименты на несовершеннолетнего, передает zakon.kz со ссылкой на Arnapress.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП ВКО, в отдел миграционной службы управления полиции Усть-Каменогорска поступило постановление частного судебного исполнителя об объявлении в розыск 45-летнего неплательщика алиментов, который задолжал своему ребенку более 3,5 млн тенге.

Местонахождение мужчины было установлено в течение суток. Как выяснилось, алименты на своего ребенка он не выплачивал более семи лет.

Для взыскания денежных средств материал был направлен в региональную палату частных судебных исполнителей.

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