В ВКО мужчина задолжал своему ребенку 3,5 млн тенге алиментов

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Алименты не выплачивались более семи лет.
45-летний житель Усть-Каменогорска более семи лет не выплачивал алименты на несовершеннолетнего, передает zakon.kz со ссылкой на Arnapress.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДП ВКО, в отдел миграционной службы управления полиции Усть-Каменогорска поступило постановление частного судебного исполнителя об объявлении в розыск 45-летнего неплательщика алиментов, который задолжал своему ребенку более 3,5 млн тенге.
Местонахождение мужчины было установлено в течение суток. Как выяснилось, алименты на своего ребенка он не выплачивал более семи лет.
Для взыскания денежных средств материал был направлен в региональную палату частных судебных исполнителей.
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