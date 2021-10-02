В Нур-Султане произошел крупный пожар в торговом центре

По предварительной информации жертв и пострадавших нет.

Утром 2 октября в Нур-Султане произошел крупный пожар в одном из торговых центров города, сообщает zakon.kz.

В 9:42 пожарные подразделения ДЧС г. Нур-Султан выехали по повышенному номеру вызова на поступившее сообщение о пожаре по адресу пр. Аль-фараби, 28. По прибытии огнеборцев уже через 6 минут на место вызова установлено, что в торговом центре "Астыкжан" горит мебельный салон на 3-м этаже, - говорится в сообщении ДЧС.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

На данный момент столичные пожарные в составе 76 человек работают над ликвидацией возгорания. На месте тушения организован штаб пожаротушения. Задействовано 19 единиц техники.

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