При пожаре в Нур-Султане пострадала сотрудница торгового центра

Пострадавшая девушка, 2001 г.р., является сотрудником мебельного цеха.

Утром 2 октября в Нур-Султане произошел крупный пожар в одном из торговых центров города, сообщает zakon.kz.

В ходе тушения пожара есть пострадавшая девушка, 2001 г.р., является сотрудником мебельного цеха "Универсал". На данный момент доставлена в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии (НИИТО), состояние средней степени тяжести, - говорится в сообщении ДЧС города.

В 9:42 пожарные подразделения ДЧС Нур-Султана выехали по повышенному номеру вызова на поступившее сообщение о пожаре. По прибытии огнеборцев на место вызова было установлено, что в торговом центре "Астыкжан" горит мебельный салон на 3-м этаже.

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