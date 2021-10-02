Дональд Трамп через суд добивается восстановления учетной записи в Twitter

Республиканец уверен, что Twitter закрыл его аккаунт в январе под давлением его политических соперников.

Бывший американский президент намерен навсегда вернуться в социальную сеть, передает zakon.kz.

Как сообщает Bloomberg, в суд политик обратился вечером пятницы. Республиканец уверен, что Twitter закрыл его аккаунт в январе под давлением его политических соперников.

Представители социальной сети отказались комментировать ситуацию.

Напомним, до блокировки у Дональда Трампа было 88 млн подписчиков в Twitter. Как заверял экс-глава США, соцсеть еще во времена президентства подвергала его твиты несправедливой цензуре и называла "вводящей в заблуждение информацией". Более того, политика обвиняли в нарушении правил платформы.

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