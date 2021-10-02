Волейбольный клуб "Алтай" стартовал с победы в клубном чемпионате Азии

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Казахстан представлен на этом турнире двумя клубами.
1 октября в Накхонратчасиме (Таиланд) стартовал Чемпионат Азии по волейболу среди женских команд, передает zakon.kz.
Казахстан представлен на этом турнире двумя клубами, сообщает пресс-служба ФВ РК. В первый игровой день на площадку спортивного комплекса Terminal 21 Hall вышел действующий чемпион республики "Алтай". Соперником казахстанок выступила филиппинская дружина "Ребиско". Поединок продлился три сета и остался за клубом из Усть-Каменогорска - 3:0 (25-23, 25-13, 25-17).
2 октября свой первый матч сыграет "Жетысу". Подопечным Елены Павловой предстоит матч против филиппинского клуба "ПВЛ".
Всего в клубном чемпионате Азии участвуют семь женских команд, которых организаторы поделили на две группы.
Куандык Шынасилов
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