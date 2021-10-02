Как прошел полет первого казахского космонавта Токтара Аубакирова

2 октября 2021 года исполняется 30 лет полета в космос первого казахского космонавта Токтара Аубакирова.

2 октября 2021 года исполняется 30 лет полета в космос первого казахского космонавта Токтара Аубакирова. Об этой знаменательной дате в истории казахстанского космоса, имевшей место на заре независимости, рассказала в своей документальной повести "Знак равенства" байконурский журналист Сара Нургалиева, передает zakon.kz.

Как пишет очевидица, старту международного экипажа космического корабля "Союз ТМ-13" с космодрома "Байконур" в составе россиянина Александра Волкова, первого австрийского космонавта Франца Фибека и первого казахского космонавта Токтара Аубакирова предшествовала большая подготовительная работа. Пуск был сложным как в эмоциональном, так и в техническом плане.

По сути, это был советско-австрийский экипаж, Волков был 60-м по счету космонавтом СССР, Аубакиров - 72-м, и, как оказалось позже, последним советским космонавтом. Казахстан, сумевший договориться с руководством Советского Союза о внеочередном полете своего первого космонавта, тщательно готовился к этому важному событию. В течение 1991 года Президент Казахской ССР Нурсултан Назарбаев трижды приезжал на Байконур. В январе была достигнута договоренность о полете казахского космонавта, в апреле Казахстан организовал на Байконуре грандиозный праздник, посвященный 30-летию полета в космос Юрия Гагарина, и в октябре Президент Казахстана прибыл на космодром уже проводить в космос первого казаха, - говорится в повести.

2 октября 1991 года Байконур принял многочисленных гостей. По приглашению президента Казахстана на космодром прилетели руководители большинства союзных республик.

Это, по всей видимости, был не только повод поздравить Казахстан с космическим прорывом, но и возможность обсудить ситуацию с распадающимся на глазах великим Советским Союзом. В выступлениях Нурсултана Назарбаева чувствовалась озабоченность будущим советского космодрома, который находился на территории Казахстана. В своем заявлении перед стартом космического корабля с первым казахским космонавтом на борту он призвал все бывшие союзные республики совместно поддержать Байконур, чтобы не потерять уникальный космический комплекс. Фактически с этим полетом Казахстан заявлял о себе как государство, ставшее обладателем космодрома "Байконур", ведь месяц назад, 31 августа 1991 года, Байконур, в условиях распада Советского Союза, был объявлен собственностью Казахстана.

По воспоминаниям автора, вокруг царила праздничная атмосфера, наблюдательный пункт стартового комплекса "Союз" превратился в настоящий казахский аул: повсюду стояли юрты, из динамиков лилась казахская мелодия, над стартовыми комплексами космодрома впервые в истории звучала домбра.

И вот наступило время старта. Взоры всех, кто был на площадке наблюдательного пункта, устремились на стоящую в нескольких километрах ракету. "Гагаринский старт" замер в ожидании, и вдруг так неожиданно прозвучала долгожданная команда: "Пуск!" Сначала от корабля плавно отошли фермы обслуживания, затем ракета почти исчезла в клубах дыма, потом она вырвалась из плена гари, и под ней появилось яркое пламя, круглое, как само солнце. Белоснежный "Союз" неспешно поднялся, задержавшись буквально на секунду, словно демонстрируя свое величие и красоту. И только теперь до всех донесся мощный гул, сотрясающий землю и человеческие души. Кто-то захлопал в ладоши. "Еще рано, надо только после вывода на орбиту", - сказал Президент. Ракета неторопливо следовала по своей обозначенной траектории, оставляя на безоблачном байконурском небе инверсионный след.

Сама Сара Нургалиева, по ее словам, в этот момент брала интервью у космонавта Алексея Леонова, который комментировал полет в прямом эфире.

"Так, так, вот сейчас должно произойти разделение", - взволнованно говорил Алексей Архипович. И дождавшись долгожданных слов о выводе корабля на орбиту, он выбросил вверх левую руку (в правой у него была видеокамера) и крикнул: "Мы победили!". Оказывается, все эти десять минут он держал скрещенными пальцы в знак везения и благополучного старта. Вокруг началось всеобщее ликование, а на трибуне наблюдательного пункта, где стояли руководители союзных республик, была зрелищная картина. Председатель Верховного Совета СССР Иван Степанович Силаев наклонился так низко, желая увидеть ракету из-под козырька трибуны, что оказался почти лежащим на перилах. Эти телевизионные кадры с "живой" картинкой облетели тогда весь мир. Государственные мужи радовались, словно мальчишки.

Нурсултан Абишевич оставался спокойным, вместе со всеми молча наблюдал за траекторией полета корабля.

И вот, наконец, мужской командный голос по громкой связи воскликнул: "Есть разделение, корабль вышел на орбиту, экипаж чувствует себя хорошо!" Эмоции заполнили все вокруг, некоторые плакали от радости. Спокойное выражение лица Нурсултана Абишевича стало торжественно-величественным: первый представитель казахского народа в космосе! Вряд ли в тот момент он думал о том, что казахстанским первопроходцем космоса был он сам. Человек, который проложил путь к звездам сыну своего народа. В этой абсолютной истине я, как байконурский журналист, была уверена так же, как и все мои соотечественники.

Как сказано в повести, журналисты наперебой задавали президенту вопросы, на что он даже возмутился: "Вы дадите мне пообщаться с друзьями?". Комментируя полет, он сказал, что Байконур сегодня - пожалуй, единственный приоритет для Казахстана в мировом экономическом соревновании.

Через некоторое время, здесь же, на территории наблюдательного пункта, состоялась пресс-конференция Президента Казахстана Н. Назарбаева и канцлера Австрии Ф. Враницкого. Нурсултан Абишевич еще раз подчеркнул: "Байконур - это не только достояние советского народа, богатство всей страны, но и наш общий приоритет в мире. Моим указом в Казахстане будет создано Агентство по космическим исследованиям, которое возглавит, видимо, один из академиков республики. В рамках конверсии мы должны повернуть возможности космического комплекса на экономические интересы Казахстана. Сегодня бюджет страны не может обеспечить потребности космических ведомств, что означает фактическую остановку космических проектов. Поэтому не случайно здесь находятся руководители всех республик. Надо сделать все возможное для того, чтобы работы на Байконуре не остановились…"

10 октября 1991 года Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР, первый казахский космонавт Токтар Аубакиров, успешно выполнивший на станции "Мир" казахстанскую космическую программу, разработанную отечественными учеными, благополучно вернулся на Землю вместе с австрийским космонавтом Францем Фибеком и командиром корабля - российским космонавтом Анатолием Арцебарским.

Фото с сайта warheroes.ru

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