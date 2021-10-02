Саакашвили обратился к сторонникам из тюрьмы

Моя свобода и, что еще более важно, свобода Грузии полностью зависит от вашей активности и боеспособности, отметил Саакашвили

Задержанный накануне в Грузии бывший президент Михаил Саакашвили призвал своих сторонников идти на сегодняшние выборы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Послание опубликовал в соцсети гендиректор телеканала Mtavari Arkhi и соратник Саакашвили Ника Гварамия.

Я очень хотел бы попросить вас всех прийти на избирательные участки, чтобы ни один голос не был потерян, и после этого мы все вместе должны будем защищать результаты референдума. Моя свобода и, что еще более важно, свобода Грузии полностью зависит от вашей активности и боеспособности в ближайшие дни. От этого также зависит международная поддержка, - говорится в письме Саакашвили.

Саакашвили утром в пятницу, 1 октября, написал в социальных сетях, что приехал на родину спустя восемь лет эмиграции. Бывший президент вернулся в Грузию из Украины, чтобы участвовать в протестных акциях после выборов, которые должны состояться 2 октября. Экс-президент Грузии объявил голодовку после своего задержания в Тбилиси. Нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что Саакашвили не следует просить пощады.

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