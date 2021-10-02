В Мангистауской области за прошедшую неделю произошло пять пожаров

Возгорания происходили в разных районах региона.

Имели место также 33 случая горения, передает zakon.kz.

Как сообщает Tumba.kz, в Жанаозене в трехкомнатной квартире, расположенной в микрорайоне "Рахат-1", сгорела спальня. Площадь горения составила 10 кв.м. Пострадавших нет. Причина и ущерб от пожара устанавливаются дежурным дознавателем.

В поселке Бейнеу Бейнеуского района загорелась крыша на скотном дворе. Ни люди, ни животные не пострадали. Причина пожара устанавливается.

В поселке Кызыл-сай во времянке на улице Сатпаева сгорели домашние вещи. Площадь пожара - 54 кв.м. Обошлось без пострадавших.

Еще один пожар случился в областном центре региона - Актау. В 12 микрорайоне горел мусор у контейнера с бытовыми отходами. От огня пострадала припаркованная неподалеку Lada Largus. Человеческих жертв нет.

Также на неделе спасателям пришлось вскрыть входную дверь квартиры во втором микрорайоне Актау. Там без наблюдения взрослых остались маленькие дети в возрасте одного года и трех лет.

К счастью, дети ничего не натворили и с ними страшного не случилось. Но хотелось бы напомнить общие правила безопасности: не оставляйте непотушенные сигареты и спички; следите за исправностью электрических проводов и приборов; не перегружайте электросети и, конечно, не оставляйте без присмотра детей, - прокомментировали инцидент в ДЧС области.

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