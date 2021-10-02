После ссоры с девушкой парень спрыгнул с моста в ВКО

На уговоры полицейских парень не реагировал, сумел вырваться и прыгнуть.

Инцидент произошел поздно вечером 1 октября. В дежурную часть УП Усть-Каменогорска поступила информация, что на Ульбинском мосту стоит мужчина, который собирается спрыгнуть, сообщает zakon.kz.

Когда патруль "Буран-13" прибыл к месту, парень уже стоял за парапетом. Старший лейтенант схватил его за руки. Напарник начал переговоры, а третий спустился вниз со спасательным жилетом, чтобы подстраховать, если юноша все же сорвется.

На уговоры полицейских парень не реагировал и все же сумел прыгнуть.

Один из полицейских бросился за ним в воду и поплыл за утопающим, которого уносило течением. Подхватив его, вывел к берегу, где их встретили прибывшие на помощь коллеги. Вытянув пострадавшего из воды, полицейские отнесли его в патрульный автомобиль, где оказали первую помощь. Приехавшие медики доставили молодого человека в больницу.

На уговоры он не реагировал, в какой-то момент парень прыгнул в воду. Я незамедлительно бросился за ним, а мой коллега Аян Сембаев страховал меня. В случае если у меня сведет ногу судорогой, я сказал ему плыть за ним. Одной рукой я держал его, другой стал плыть к берегу, таким образом, удалось спасти жизнь человека. оперуполномоченный Управления криминальной полиции ДП ВКО капитан полиции Ерсаинов Ерик

Позже установлено, что на данный поступок отчаянный парень рискнул после ссоры с возлюбленной.

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