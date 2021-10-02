Мощное землетрясение произошло у берегов Фиджи

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Землетрясение магнитудой 7,2 зарегистрировано недалеко от архипелагов Фиджи и Вануату, сообщает zakon.kz.

Землетрясение произошло в 18:29 по местному времени, передает Геологическая служба США (USGS).

Согласно ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в 481,7 км к юго-западу от Сувы (население - около 77,3 тыс. человек). Эпицентр находится на глубине 487 км.

Предупреждение о цунами не сообщалось.

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