Вернувшихся фламинго засняли в пригороде Актау

На озере Караколь фламинго будут находиться ориентировочно до середины ноября. Далее их миграция продолжится в сторону Ирана.

Несколько сотен розовых фламинго вернулись в Мангистау, сообщает zakon.kz.

Об этом в соцсетях написал известный казахстанский блогер Азамат Сарсенбаев, ранее неоднократно уже публиковавший видео о природе регионе.

Он опубликовал новое видео и уточнил, что на озере Караколь фламинго будут находиться ориентировочно до середины ноября. Далее их миграция продолжится в сторону Ирана.

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