Путинцева не смогла завоевать третий титул WTA

Бельгийке удалось раскусить тактику Юлии.

В Нур-Султане завершился престижный международный турнир по теннису среди женщин Astana WTA 250, передает zakon.kz.

В решающей встрече ракетками схлестнулись первые номера турнира - казахстанка Юлия Путинцева и бельгийка Алисон ван Уйтванк. Хозяйка соревнований легко взяла стартовый сет – 6:1, и казалось, что во второй партии добьет соперницу.

Но бельгийке удалось раскусить тактику Юлии. Она дала бой и Путинцева проиграла второй (6:4) и третий (6:3) сеты. Тем самым две выигрышные партии позволили 27-летней бельги­йской теннисистке стать чемпионкой Astana WTA 250.

Помимо рейтинговых очков победительница получила чек на 29 200 долларов США.

Куандык Шынасилов

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