Есть овсянку ежедневно опасно для здоровья — врач-диетолог

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В качестве альтернативы на завтрак Барташевич предложила готовить блюда из гречневой или ячневой крупы, а также риса или булгура.
Врач-диетолог Галина Барташевич рассказала о вреде чрезмерного употребления овсяной каши для организма человека, сообщает zakon.kz.
В беседе с ФБА "Экономика сегодня", она пояснила, что ежедневное употребление овсяной каши может спровоцировать развитие тяжелого хронического заболевания.
В овсянке содержатся так называемые фитаты.
Это такие вещества, которые препятствуют нормальному усвоению кальция организмом. А уже недостаток кальция может спровоцировать развитие остеопороза.
Чтобы не допустить подобного, овсянку нужно есть не каждый день, а два-три раза в неделю. Галина Барташевич
В качестве альтернативы на завтрак Барташевич предложила готовить блюда из гречневой или ячневой крупы, а также риса или булгура.
А вот овсяное молоко, по словам медика, совсем невредный продукт. В нем содержится витамин D, который способствует росту волос и ногтей и улучшает настроение.
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