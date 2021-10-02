Жириновский предложил переименовать должность президента РФ

Ранее Жириновский предложил назначать глав регионов методом Золотой Орды — отменить выборы и ввести в стране аналог "ярлыка на княжение".

Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым переименовать должность президента России, сообщает zakon.kz.

В интервью на радио "Комсомольская правда", политик заявил, что слово "президент" является заимствованием из английского языка.

Верховный правитель России. Звучит гордо, смело, ответственно и производит оптимистическое отношение к гражданам. глава ЛДПР Владимир Жириновский

Он также положительно воспринял законопроект о переименовании губернаторов в глав регионов, подчеркнув, что все должны называться одинаково, без ханов, султанов и гетманов.

Ранее Жириновский предложил назначать глав регионов методом Золотой Орды – отменить выборы и ввести в стране аналог "ярлыка на княжение". Таким образом он прокомментировал законопроект о снятии запрета для губернаторов избираться более двух сроков подряд.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!