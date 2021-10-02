В Петропавловске прошел кросс, посвященный юбилею Независимости

Открывая мероприятие, заместитель акима Северо-Казахстанской области Гани Ныгыметов отметил, что "регион силен своими спортивными традициями и такие массовые спортивные мероприятия – их неотъемлемая часть".

В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 30-летию Независимости Республики Казахстан, в Петропавловске прошел легкоатлетический кросс с участием нескольких сотен любителей бега, передает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе областного управления физической культуры и спорта, в празднике спорта и здоровья, который проходил на территории лыже-роллерной трассы Центра подготовки олимпийского резерва, участвовали люди самых разных возрастов – как убеленные сединами аксакалы, так и совсем юные горожане. Некоторые предприятия и организации областного центра приехали сюда целыми коллективами.

К слову, кросс объединил как профессиональных спортсменов, так и тех, для кого бег – это хобби. Старты проходили на разные дистанции, отдельно для мужчин и женщин с учетом возрастных групп.

Открывая мероприятие, заместитель акима Северо-Казахстанской области Гани Ныгыметов отметил, что "регион силен своими спортивными традициями, и такие массовые спортивные мероприятия – их неотъемлемая часть".

Спартакиады трудовых коллективов области, а также среди работников средств массовой информации, летний спортивный праздник "Ак бидай", зимний – "Север", фестиваль национальных видов спорта – это только часть полюбившихся северянам и ожидаемых событий в спортивном календаре региона.

На сегодня в нашей области более трети населения вовлечены в занятия спортом. В этом плане мы входим в пятерку лучших регионов республики. Но главное, что массовый спорт – это здоровье нации. Поэтому, исполняя поручения Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, мы создаем все необходимые условия для того, чтобы наши земляки от мала до велика могли заниматься любимыми видами спорта. Строятся новые спортивные объекты, обустраиваются стадионы, причем не только в областном центре, но и районах области. Гани Ныгыметов

Заместитель главы региона также принял участие в одном из забегов и получил памятную медаль от организаторов кросса вместе с остальными участниками.

Победителям и призерам в каждой возрастной группе среди мужчин и женщин вручили дипломы и призы. Ну а все пробежавшие осеннюю дистанцию, без сомнения, получили заряд бодрости и хорошего настроения.

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