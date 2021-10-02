Казахстанец поборется за "бронзу" на ЧМ в Норвегии

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Полуфинальная схватка завершилась со счетом 10:0 в пользу грузинского борца.
Олег Болтин, представляющий Казахстан га ЧМ по борьбе в Осло, уступил грузинскому спортсмену Гено Петриашвили в полуфинальной схватке, сообщает zakon.kz.
Борцы сошлись в весовой категории до 125 кг, передает Olympic.kz.
Схватка завершилась со счетом 10:0 в пользу грузинского борца.
Теперь Болтин в поединке за "бронзу" поборется с победителем противостояния между Лхвагерел Мунхтуром из Монголии и Йоханнесом Лудехером из Австрии.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!