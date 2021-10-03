Огромный водяной смерч у берегов Корсики попал на видео

Он исчез также быстро, как и появился, однако в регионе объявили желтый уровень погодной опасности.

Жители французского острова Корсика стали свидетелями красивого, но опасного природного явления, сообщает zakon.kz.

Как передает агентство France 3 Corse ViaStella, у берегов острова образовался гигантский водяной смерч, соединенный с кучевым облаком.

Очевидцы из коммуны Л’Иль-Рус сняли смерч на видео. Он исчез так же быстро, как и появился, однако в регионе объявили желтый уровень погодной опасности, а метеорологическая служба призвала жителей быть осторожными.

На данный момент информации о возможных пострадавших нет.

Как правило, водяные смерчи наблюдаются в прибрежных районах с умеренным климатом во время гроз. Они длятся около десяти минут. В большинстве случаев они менее мощные, чем их земные аналоги.

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