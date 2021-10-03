Пешехода подбросило в воздух – ДТП в Экибастузе попало на видео

В ДП Павлодарской области прокомментировали произошедшее.

Видео, на котором пешехода сбивает машина на высокой скорости, попало в Сеть. Инцидент произошел 18 сентября в Экибастузе, сообщает zakon.kz.

В ДП Павлодарской области прокомментировали произошедшее.

Около 18:35 часов несовершеннолетний водитель, 2004 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Passat, двигаясь по улице Беркимбаева в городе Экибастуз, совершил наезд на пешехода 1987 года рождения, который перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. пресс-служба ДП Павлодарской области

В результате аварии пешеход госпитализирован в больницу. Проводится досудебное расследование по статье 345 ч. 1 УК Республики Казахстан. Автомашина водворена на штрафную стоянку.

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