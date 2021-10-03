В Катаре впервые избрали парламент

На 30 парламентских мест в Катаре претендовали 233 кандидата, в их числе 26 женщин.

Граждане Катара впервые в истории страны избрали депутатов Меджлис Аш-Шура (консультативный совет с парламентскими функциями), сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом на пресс-конференции после подведения итогов выборов рассказал глава наблюдательной комиссии Мажид аль-Хулейфи.

Выборы в Меджлис Аш-Шура состоялись 2 октября, согласно указу эмира страны Тамима бен Хамада Аль Тани, который после многочисленных отсрочек в прошлом году все-таки принял решение провести голосование для избрания 30-ти из 45 депутатов.

Явка на выборы составила 63,5%. На 30 мест претендовали 233 кандидата, из них 26 женщин, - рассказал аль-Хулейфи и перечислил имена победителей в 30 округах.

По словам одного из избирателей, "проведение выборов стало новой главой в истории Катара, потому что в отличие от назначаемых ранее депутатов на выборах у людей было четкое понимание, что кандидаты хотят им предложить и что они могут сделать".

Женщины тоже с большим энтузиазмом отнеслись к проведению первых в стране выборов, несмотря на традиционное патриархальное общество.

Раньше за нас выбирали власти, а теперь это сделали мы - народ, и это важно для будущего страны, для ее развития, и мы рады быть частью этого процесса, - отметила избирательница Дабия ас-Слейти.

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